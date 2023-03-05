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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة يعتذر للخطيب.. اعرف السبب

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استياءه واندهاشه من الأخبار المغلوطة التي نشرت ضده في الساعات الماضية، مبديا غضبه من قيام أحد المنصات الإعلامية بنشر خبر كاذب بشأن أحد القضايا المتداولة بوجود قضية من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن إحدى الشركات السياحية، مقدما اعتذاره لرئيس القلعة الحمراء عن هذه الأخبار الكاذبة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "أنا مدين باعتذار للكابتن محمود الخطيب، وأقدم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد أحد المواقع الالكترونية، التي نشرت أخبار مغلوطة نسبت إلى اليوم عن رئيس النادي الأهلي".

وأضاف: "فوجئت بأحد الأخبار بوجود خبر غير صحيح عن قضية مرفوعة من جانب الخطيب، بحجة امتلاكي شركة سياحية".

وواصل: "لا أعرف من وراء هذه الأخبار المغلوطة، والموقع الذي قام بنشر هذا الخبر قاموا بحذفه لاحقا، لكن لست في شراكة مع أحد، وهذا كلام فارغ ولا يستحق الحديث عنه".

وأتم: "متحف الفيفا عبر حسابه الرسمي قام بالاحتفاء بالخطيب أحد الأساطير التاريخية في الكرة المصرية، والجميع يُقدره لأنه اسطورة وصاحب تاريخ كبير مع الساحرة المستديرة، والفيفا أقر بذلك".

الأعلي لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام النادي الأهلي الأهلى إعلامي الخطيب

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