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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السجن عامين للمتهمين بالشروع في قتل شخص بكفر شكر بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة بالسجن عامين، لمتهمين بالشروع فى قتل شخص فى مشاجرة لخلافات سابقة بمركز كفر شكر.

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وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 5431 لسنة 2022 ،والمقيدة برقم 3047 لسنة 2022 كلي شمال بنها،مركز كفر شكر تتهم "مصطفى كامل سيد شعبان " 34 سنة، حاصل على ثانويه ازهرية، ومقيم المنشأة الصغري مركز كفر شكر، و"سيد كامل سيد شعبان" 30 سنة حاصل على دبلوم صنايع، شرعا في قتل المجني عليه " الفاروق عمر سعد سعيد عليوة " - عمداً مع سبق الإصرار بأنه واثر خلاف سابق بيتا النية وعقدا العزم على ذلك.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين، أعدا لجريمتهما أسلحة بيضاء وما أن ظفرا به بمكان أيقنا سلفاً وجوده به حتى أشهرا الأسلحة سالفة البيان وتعديا بها عليه فأحدثا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بأنه واثر خلاف سابق بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لجريمتهما اسلحة بيضاء وما أن ظفرا به بمكان أيقنا سلفاً وجوده به حتى أشهرا الأسلحة سالفة البيان وتعديا بها عليه فأحدثا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات ، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا أبيض وحازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض بغير مسوغ قانونى.

وتوصلت تحريات المباحث بوجود خلافات سابقة بين طرفي الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرف الثاني (المجني عليهما على الطرف الأول المتهمين) بالضرب بالأيدي وقام الطرف الأول بالتعدي على المجنى عليها الطرف الثاني بأسلحة بيضاء (عدد 2 كاذيلك . مطواة)  وأحدثا إصابته قاصدين إزهاق روحه.

القليوبية جنايات بنها بنها كفر شكر أسلحة بيضاء

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