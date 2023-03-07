عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. كريمات إزالة الشعر تحميك من مرض خطير| تفاصيل.. ما الأساليب الجراحية المختلفة لعلاج الحمل خارج الرحم؟ ومخاطر ومضاعفات عملية شفط الدهون

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تجلط الأوردة العميقة وتفاقم السيلوليت.. مخاطر ومضاعفات عملية شفط الدهون

شفط الدهون إجراء جراحي سيكون له بعض المخاطر والمضاعفات المرتبطة به مثل أي جراحة، فمن بين جميع جراحات شفط الدهون التي يتم إجراؤها في جميع أنحاء العالم، يعاني أقل من 5% من الأشخاص من مضاعفات بسيطة، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

كريمات إزالة الشعر تحميك من مرض خطير| تفاصيل

كلما تعرفت سريعًا على أعراض الناسور الشعري، كان عليك التعايش معه وقت أقصر. 

قد يؤدي عدم الانتباه إلى الناسور الشعري في مراحله الأولى إلى جعله شديدًا ويخلق المزيد من المشاكل لك.

ما الأساليب الجراحية المختلفة لعلاج الحمل خارج الرحم؟

الحمل  خارج الرحم هو حالة خطيرة تتطلب علاجًا جراحيًا، وكلما أسرعت في علاج الحالة، قلت المخاطر والمضاعفات التي تنطوي عليها.

تحتاج جراحة الحمل خارج الرحم إلى الدقة والخبرة المهنية الفائقة، إذا تم تشخيصك بالحمل خارج الرحم فعليك إجراء الجراحة عاجلا لعدم تعرض صحتك للخطر.

ازالة الشعر عري عالم ريما بطة عملية المخاط إني خطير العالم موقع صدى البلد الحمل مخاطر ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

تبدأ من 68 والبانيه رجع 40 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الفرحة فرحتين.. فتاة تحتفل بـ تخرجها وطلاقها في يوم واحد|فيديو

100 جنيه كاملة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

تطور عاجل| بشرى لعشاق الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الفراخ بـ 60 والبانيه بـ 120 جنيها في هذا الموعد.. بشرى عاجلة بشأن أسعار الدواجن

دعاء ليلة النصف من شعبان .. 12 كلمة تمحو ذنوبك لو كانت مثل الجبال

عمرها 64 سنة وتكلفت 160 جنيها.. قصة أغنية «أهو جه يا ولاد»

موضوعات متعلقة

أسباب وعلاج عسر الطمث عند السيدات

بشار الأسد يصدر مرسوما رئاسيا بشأن أطفال سوريا

كيف يتطور الطفل في الأسبوع الأول.. أخطاء يجب ألا ترتكبها الأم

حدد انتشار الورم بهذه الأعراض .. سرطان عنق الرحم

ترشيحاتنا

تخلص منه في شقته| قرار جديد لقاتل شاب عين شمس

حقيقية زيادة الإيجار القديم للشقق والمحلات وموعد طرد المستأجرين|تفاصيل

بسبب العقوبات الدولية.. كوريا الشمالية تدخل في أزمة غذاء

حلق شعرها ورمى جثتها بالنيل.. جريمة هزت السودان تعود للواجهة بعد 5 سنوات

عمرها 64 سنة وتكلفت 160 جنيها.. قصة أغنية «أهو جه يا ولاد»

5 سيارات مستعملة في مصر .. تبدأ من 18 ألف جنيه| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤلم.. لحظة اصطدام طائرتي هليكوبتر في سماء سيدني| فيديو

مش لاقي يدفع الإيجار.. أمريكي يعيش في كهف لمدة 16 عاما |شاهد

تجلط الأوردة العميقة وتفاقم السيلوليت.. مخاطر ومضاعفات عملية شفط الدهون

بقيمة 250 مليون إسترليني.. تشييد أكبر مدينة مائية في مانشستر| شاهد بالفيديو

فيديو

الكنج صانع التاريخ.. أرقام حطمها محمد صلاح| تعرف عليها «فيديو جراف»

عضة في الظهر ولكمة بالوجه.. القصة الكاملة لاعتداء سعد لمجرد على فتاة فرنسية

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

هل تتعرض مصر لهزة أرضية قوية 8 مارس؟ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ