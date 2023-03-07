كريمات إزالة الشعر تحميك من مرض خطير | تفاصيل

كلما تعرفت سريعًا على أعراض الناسور الشعري ، كان عليك التعايش معه وقت أقصر، قد يؤدي عدم الانتباه إلى الناسور الشعري في مراحله الأولى إلى جعله شديدًا ويخلق المزيد من المشاكل لك.



كشف موقع هيلثي عن بعض النصائح التي يمكن أن تجعل الحياة مع الناسور العصعصي أسهل.



نستعرض لكم من خلال السطور التالية الأشياء التي يمكن أن تساعدك على العيش مع الناسور العصعصي.



الحفاظ على النظافة المناسبة للمنطقة



إذا كنت تتعامل مع الناسور العصعصي ، فإن الحفاظ على النظافة الجيدة يصبح أكثر أهمية.

تأكد من تنظيف المنطقة بشكل صحيح كل يوم بصابون معتدل وغسل كل الصابون بشكل صحيح.

تجنب استخدام الصابون القاسي لأنه قد يزيد من تهيج الكيس والحفاظ على مناطق الأرداف نظيفة وجافة، سيساعد القيام بذلك على تقليل خطر الإصابة بالعدوى في الكيس الشعري.



لا تضغط على منطقة الأرداف





حاول أن تبتعد عن الضغط على منطقة الأرداف قدر الإمكان. يمكن أن يؤدي الاحتكاك والضغط المفرط إلى دفع المزيد من الشعر إلى حفر الجلد وزيادة تفاقم حالة الناسور الشعري. لهذا الغرض ، يمكنك أيضًا الحصول على وسادة خاصة بالعصعص لتقليل الضغط على منطقة الكيس.

تجنب الجلوس المستمر لفترات طويلة





تعد ساعات الجلوس الطويلة أحد عوامل الخطر الرئيسية للكيس الشعري . يسمح الجلوس المطول للعرق والجزيئات الأخرى بالتفاقم في المنطقة وإذا دخلت هذه الجروح في الجلد ، فقد تؤدي إلى التهابات في الكيس. وبالتالي ، إذا كنت تعاني من مشاكل الناسور العصعصي ، فتأكد من عدم الجلوس باستمرار لفترات طويلة من الزمن.

ارتدِ ملابس مريحة وجيدة التهوية





إذا كنت تعاني من الناسور العصعصي ، فإن الاهتمام بما ترتديه يصبح أمرًا مهمًا للغاية، تجنب ارتداء الملابس الداخلية الضيقة جدًا لأنها يمكن أن تحك الكيس الشعري وتهيجه ، وبالتالي تزيد من بؤسك. بدلاً من ذلك ، تفضل الملابس الفضفاضة والمريحة بحيث يمكن تقليل التلامس بين الجلد والملابس.

استخدمي كريمات إزالة الشعر





الشعر الذي يدخل في حفر الجلد هو السبب الأكثر شيوعًا لظهور الناسور الشعري على نطاق واسع. لذلك ، لمنع دخول المزيد من الشعر إلى الجلد ، احلق شعر المنطقة باستخدام كريمات إزالة الشعر. ومع ذلك ، قبل استخدام أي كريم لإزالة الشعر، تذكر أن تناقش مع طبيبك حتى يمكن تجنب أي آثار جانبية غير مسبوقة.



تجنب التمارين الشاقة



الامتناع عن الانغماس في تمارين قاسية عالية الكثافة. يمكن أن يضع ذلك ضغطًا إضافيًا على منطقة الأرداف ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الألم وعدم الراحة في الناسور الشعري. تجنب أيضًا رفع الأوزان الثقيلة والأنشطة الأخرى المسببة للاحتكاك.

جرب حمامات المقعدة





تعمل حمامات المقعدة وحمامات الملح الإنجليزي بشكل مثير للدهشة في تصريف القيح من الكيس الشعري المصاب وتعزز أيضًا التئام الكيس بشكل أسرع. كل ما عليك فعله هو ملء الحمام بالماء الدافئ وإضافة 3-4 ملاعق ملح إبسوم فيه. اجلس في حوض الاستحمام لمدة 20 دقيقة، لن يؤدي ذلك إلى استنزاف الكيس فحسب ، بل يهدئ أيضًا الألم والحكة في المنطقة.

خذ أدويتك في الوقت المحدد

يصف الطبيب عادة بعض المضادات الحيوية لمنع الكيس من الإصابة بالعدوى. بالإضافة إلى المضادات الحيوية ، قد يكون طبيبك قد وصف أيضًا بعض الأدوية المسكنة للألم. تناول أدويتك في الوقت المحدد وبجرعات مناسبة. لا جرعة زائدة ولا تداوي ذاتيًا بأي حال من الأحوال.

المشورة الطبية مهمة



ومع ذلك ، يجب أن تتذكر أنه لا يمكنك تفادي مضايقات الناسور العصعصي لفترة طويلة. لذلك ، يجب استشارة الطبيب المختص وعلاج الناسور الشعري في أسرع وقت ممكن.

سيوفر لك التشخيص السليم والعلاج في الوقت المناسب من أي مضاعفات غير سارة حتى تتمكن من عيش حياة صحية ومريحة.

اعتمادًا على شدة الحالة ، يمكن أن يختلف علاج الناسور الشعري من العلاجات المنزلية إلى الجراحة.

إذا كنت تبحث عن علاج دائم لمشاكل الناسور ، فإن الخضوع للعلاج بالليزر هو الخيار الأفضل، مع العلاج بالليزر الحديث ، يمكنك توديع الناسور الشعري دون أي متاعب ويمكنك العودة إلى حياتك الطبيعية في غضون وقت قصير.