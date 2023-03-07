رئيس تيار الحكمة العراقي: تكرار الحوادث الإرهابية في ديالي يدق ناقوس الخطر

قال رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، أن تكرار الحوادث الإرهابية في محافظة (ديالي) يدق ناقوس الخطر.



وأضاف الحكيم، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء، "فُجعنا نبأ مقتل 8 مواطنين وإصابة آخرين جراء هجوم مزدوج في قرية الهزينية جنوب المقدادية في محافظة ديالى"، مؤكدا أن تكرار هذه الحوادث الإرهابية في ديالى يتطلب خططاً أمنية استباقية للحد منها.



ودعا رئيس التيار القوات الأمنية العراقية إلى الحذر ومزيد من الجهود للتصدي لهذا الاستهداف والاهتمام بشكلٍ أكبر بالعمل الاستخباري لغرض معالجة هذه العمليات قبل وقوعها.



وكان مصدر أمني عراقي أفاد، أمس، بسقوط ضحايا جراء انفجار عبوة وهجوم مسلح في محافظة ديالي، موضحا أن عبوة ناسفة انفجرت، أعقبها هجوم بطلقات نارية استهدف المتواجدين للإسعاف ضمن قرية "الهزينية".