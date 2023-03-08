أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8 مارس

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء8 مارس .

وتشهد الأسعار اليوم انخفاضا في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وسجلت أسعار الخضراوات والفاكهة كالتالي:

الطماطم تسجل 6.25 جنيهات للكيلو

البطاطس 6 جنيهات للكيلو

البصل 16 جنيها للكيلو

الكوسة 5.5 جنيهات للكيلو

فلفل رومي 13 جنيها للكيلو

الباذنجان.8 جنيهات للكيلو

الملوخية 7 جنيهات للكيلو

الخيار 8 جنيهات للكيلو

البرتقال 5 جنيهات للكيلو

الجوافة 5 جنيهات للكيلو

الفراولة 15 جنيها للكيلو

الموز 9 جنيهات للكيلو