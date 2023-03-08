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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8 مارس

صدى البلد

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء8 مارس .

وتشهد الأسعار اليوم انخفاضا في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وسجلت أسعار الخضراوات والفاكهة  كالتالي:

الطماطم تسجل  6.25 جنيهات للكيلو

البطاطس 6 جنيهات للكيلو

البصل 16 جنيها للكيلو

الكوسة 5.5 جنيهات للكيلو

فلفل رومي 13 جنيها للكيلو

الباذنجان.8 جنيهات للكيلو

الملوخية 7  جنيهات للكيلو

الخيار 8  جنيهات للكيلو

البرتقال 5 جنيهات للكيلو

الجوافة 5 جنيهات للكيلو

الفراولة 15 جنيها للكيلو

الموز 9 جنيهات للكيلو

البطاطس الأسعار الفاكهه اسعار الخضراوات الجوافة الموز

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