أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8 مارس

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء8 مارس .
وتشهد الأسعار اليوم انخفاضا في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وسجلت أسعار الخضراوات والفاكهة كالتالي:
الطماطم تسجل 6.25 جنيهات للكيلو
البطاطس 6 جنيهات للكيلو
البصل 16 جنيها للكيلو
الكوسة 5.5 جنيهات للكيلو
فلفل رومي 13 جنيها للكيلو
الباذنجان.8 جنيهات للكيلو
الملوخية 7 جنيهات للكيلو
الخيار 8 جنيهات للكيلو
البرتقال 5 جنيهات للكيلو
الجوافة 5 جنيهات للكيلو
الفراولة 15 جنيها للكيلو
الموز 9 جنيهات للكيلو