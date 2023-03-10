انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط عند التسوية مساء أمس الخميس، لثالث جلسة على التوالي، بفعل تحذيرات الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من أن البنك ربما يرفع الفائدة إلى مستويات أعلى من المتوقعة من قبل.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3% إلى 81.59 دولار للبرميل، وهو أقل سعر تسوية منذ 22 فبراير، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.2% مسجلة 75.72 دولار للبرميل.

انخفاض مفاجئ لمخزونات النفط الأمريكية

ويوم الأربعاء، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات الخام تراجعت 1.7 مليون برميل إلى 478.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بواقع 890 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن معدل استهلاك الخام بالمصافي هبط بمقدار 12 ألف برميل يوميا في الأسبوع نفسه بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 1.1 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 238.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 0.1 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 122.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها بمقدار مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع بمقدار 2.33 مليون برميل يوميا.