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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض مفاجئ لمخزونات النفط الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن المخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات الخام تراجعت 1.7 مليون برميل إلى 478.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بواقع 890 ألف برميل الأسبوع الماضي.

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وقالت الإدارة إن معدل استهلاك الخام بالمصافي هبط بمقدار 12 ألف برميل يوميا في الأسبوع نفسه بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 1.1 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 238.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 0.1 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 122.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها بمقدار مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع بمقدار 2.33 مليون برميل يوميا.

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تراجع سعر النفط

انخفضت أسعار النفط مساء أمس الأربعاء وسط مخاوف من أن تشكل زيادات أكبر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ضغطا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط مما أبطل مفعول تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفض خاما القياس أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 82.66 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.2 بالمئة لتسجل 76.66 دولار للبرميل عند التسوية.

واشنطن الولايات المتحدة مخزونات الخام وزير الخارجية السعودي سعر النفط النمو الاقتصادي صافي واردات الولايات المتحدة

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