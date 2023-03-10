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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

صدى البلد

ترجع البداية إلى نهاية فبراير، حين نشر والد نيللي  تفاصيل مرض ابنته طالبا لها الدعاء، حيث وُلدت قبل 4 أشهر ولظروف عمله لم يراها إلا وهي تصارع الموت.

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وكتب: "أرجو الدعاء لبنتي ونور عيني لسة أربع شهور ملحقتش أشوفها بسبب ظروف شغلي للأسف بشوفها دلوقتي في غيبوبة تامة بسبب تشخيص دكاترة فاقوس  في مستشفى خاصة، الغلط أدى إلى فقدان الوعي، الكل بيقول محتاجة معجزة".

وتابع أنه اتخذ إجراء قانوني، وقدم بلاغا في النيابة ضد المستشفى الخاص التي أدت إلى فقدانها الوعي بدلا من علاجها، وأضاف : "تلقيت تهديدات من رجل هام تابع للمستشفى الخاص بالتنازل عن حق ابنتي".

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