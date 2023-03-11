أخبار التكنولوجيا.. ميتا تدرس إطلاق شبكة اجتماعية لمنافسة تويتر.. أكثر الهواتف مبيعا في العالم

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تستعد شركة سامسونج Samsung، للكشف عن هاتفين ذكيين جديدين من سلسلة Galaxy A في الهند يوم 16 مارس المقبل، واللذان سيكونان أحدث إصدارت الشركة العاملة مع شبكات الجيل الخامس 5G.

تستكشف شركة ميتا Meta، الأم لـ فيسبوك Facebook، بناء منصة جديدة ومستقلة لمشاركة التحديثات النصية، حسبما أكدت الشركة لشبكة CNN يوم الجمعة، فيما يمكن أن يمثل المنافس الجديد الأكثر شهرة موقع التغريدات العالمي تويتر Twitter، أثناء تعثره تحت قيادة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk.

صور حية تكشف عن تصميم هاتف موتورولا Moto Razr 2023

كشفت أحدث التسريبات الكثير من التفاصيل حول هاتف موتورولا القادم Moto Razr 2023، واليوم، تم تسريب أول صورة حقيقية للهاتف منحتنا نظرة على الشكل الذي سيبدو عليه.

يحصل سوق الهواتف الذكية على قائمة طويلة من المنتجات كل عام، ومع ذلك، فإن بعض هذه الأجهزة تباع أفضل بكثير من غيرها، لذلك أصدرت شركة أبحاث السوق الشهيرة CounterPoint مؤخرا تقريرها الشهري العالمي لتتبع مبيعات طراز الهاتف المحمول، والذي يحتوي على أفضل 10 هواتف محمولة مبيعا في العالم.

يعرض تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، الحالة النشطة لأصدقائك وأفراد عائلتك عندما تكون متصلا بالإنترنت، ويساعدك ذلك على بدء محادثة مع جهات الاتصال الخاصة بك على الإنترنت.

تمامًا مثل امتلاك زوجا من سماعات الأذن أو سماعات الرأس الجيدة، أصبح الحصول على ساعة ذكية جيدة أمرا ضروريا، سواء كان ذلك للتحقق من الرسائل أثناء التنقل، أو مراقبة صحتك، أو لاستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).