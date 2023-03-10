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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في 5 خطوات.. امنع إنستجرام من مشاركة صورك على فيسبوك

فيسبوك وإنستجرام
فيسبوك وإنستجرام

يوجد تكامل بين موقع فيسبوك Facebook، ومنصة إنستجرام Instagram، من قبل تغيير اسم الشركة المالكة للخدمتين إلى "ميتا" Meta، بعد أن استحوذت الشركة الأمريكية على تطبيق مشاركة الصور في عام 2012 مقابل 1 مليار دولار.

وبحسب ما ذكره موقع "lifehacker"، سهلت شركة "ميتا" مشاركة أحدث المنشورات التي تقوم بمشاركتها على صفحتك بموقع إنستجرام على شبكة فيسبوك، بالإضافة إلى موقع تويتر و Tumblr ومجموعة من التطبيقات الأخرى.

 

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كيفية تعطيل مشاركة منشورات إنستجرام على فيسبوك

لحسن الحظ، يمكنك تعطيل ميزة مشاركة منشورات إنستجرام على فيسبوك بسهولة عبر إعدادات التطبيق، إذ يتضمن إنستجرام زرا يسمى "Share to Facebook" في صفحة المعاينة الأخيرة قبل مشاركة المنشور مباشرة، ولكن هذا الخيار لا يؤدي إلا إلى تعطيل مشاركة المنشور على فيسبوك.

وفي حال وافقت على مشاركة صورك التي تقوم بنشرها على إنستجرام، على موقع فيسبوك بشكل دائم، فسيتم تنشيط التبديل مرة أخرى تلقائيا في المرة التالية التي تشارك فيها منشور جديد، الأمر نفسه ينطبق على ميزة القصص، إذ يمكنك الضغط لفترة طويلة على الاستورى الخاص بك لتعطيل مشاركته على فيسبوك، ولكن ستتم مشاركتها في المرة القادمة أيضا.


ولتعطيل خيار مشاركة منشورات إنستجرام على فيسبوك للأبد، اتبع الخطوات التالية:


الخطوة الأولى: اذهب إلى خيار الإعدادات Settings، بتطبيق إنستجرام من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي أسفل يسار الصفحة الرئيسية للتطبيق، ثم النقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى الزاوية اليسري ثم الإعدادات من القائمة المنبثقة.

الخطوة الثانية: انقر على خيار الحساب Account، ثم مشاركة مع التطبيقات الأخرى Sharing to other apps.

Sharing to other apps

الخطوة الثالثة: من قائمة التطبيقات التي يسمح لك إنستجرام بمشاركة منشوراتك معاها حدد "فيسبوك" Facebook.

الخطوة الرابعة: قم بتعطيل خيار المشاركة التلقائية Automatically share، قم بتعطيل أحد الخيارات الآتية:

- مشاركة قصص إنستجرام الخاصة بك Your Instagram Story.

- مشاركة منسورات إنستجرام Your Instagram Posts.

- مشاركة مقاطع ريلز Your Instagram Reels.

الخطوة الخامسة: ستجد أيضا خيارًا مشابهًا في صفحة المراجعة لإحدى المشاركات، انقر على "الإعدادات المتقدمة" Advanced Settings، ثم ستجد مفتاح تبديل "مشاركة منشوراتك على فيسبوك" Share Your Posts to Facebook، ضمن التفضيلات Preferences.

Share Your Posts to Facebook
انستجرام فيسبوك مشاركة منشورات إنستجرام Share to Facebook Instagram قصص إنستجرام

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