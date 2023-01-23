تحديث جديد في إنستجرام يكتم الإشعارات ويمنع إزعاجك تماما..الطريقة هنا

أعلن تطبيق الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام Instagram عن إطلاق ميزة جديدة تسمى "Quiet Mode" ، والتي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في أخذ قسط من الراحة من التطبيق وتقليل القلق.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، تعمل الميزة على كتم الإشعارات الواردة والردود التلقائية على الرسائل المباشرة وتعيين حالتك على " الوضع الهادئ" Quiet Mode لإبلاغ الأصدقاء بأنك غير نشط في التطبيق في الوقت الحالي.

كما سيطالب إنستجرام أيضًا المستخدمين المراهقين بتمكين الميزة إذا كانوا يستخدمون التطبيق في وقت متأخر من الليل.

يعد تحديث "الوضع الهادئ" أحد التغييرات العديدة التي يتم طرحها ، والتي تشمل أيضًا أدوات رقابة أبوية موسعة وأدوات أخرى لإدارة التوصيات. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعمل فيه إنستجرام على جعل تطبيقه أقل استهدافًا للمنظمين والمشرعين الذين كانوا مهتمين بالأضرار المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي ، خاصة للمستخدمين المراهقين.

أضاف إنستجرام أيضًا العديد من ميزات أمان المراهقين ، بما في ذلك تلك الخاصة بحماية خصوصية المراهقين وتقليل الاتصال بالبالغين غير المرغوب فيه ، والحد من استهداف الإعلانات ، وتقييد وصول المراهقين إلى المحتوى البالغين ، وغيرها لمساعدة الآباء على مراقبة وإدارة استخدام المراهقين لـلتطبيق من خلال الرقابة الأبوية .

لا تقتصر ميزة الوضع الهادئ على تقديم أداة تدفع المستخدمين إلى أخذ قسط من الراحة ، ولكنها تركز على التأثيرات الواقعية التي تصاحب محاولة الابتعاد قليلاً عن تطبيق تستخدمه بانتظام ، وآخر يتوقعه الآخرون منك.

مع الوضع الهادئ ، يمكن لمستخدمي إنستجرام اختيار أخذ قسط من الراحة أو الدراسة أو النوم أو الانسحاب. عند الخروج من الوضع الهادئ ، سيقدم التطبيق ملخصًا لما فاتك أثناء فترة التوقف عن العمل لمساعدتك.

يتم إطلاق Quiet Mode أولاً للمستخدمين في الولايات المتحدة وإنجلترا وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ، ويقول Instagram إنه يأمل في طرحه في المزيد من البلاد قريبًا.

و إلى جانب Quiet Mode ، يطرح Instagram أيضًا عددًا قليلاً من التحديثات ، بما في ذلك قدرة الآباء على رؤية الحسابات التي حظرها المراهقون ، والتحكم بشكل أفضل في ما يظهر على صفحة استكشاف التطبيق.