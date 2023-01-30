تعمل إيه لو حسابك على إنستجرام Instagram تم اختراقه ؟

يقع الكثير من مستخدمي تطبيق إنستجرام Instagram في خطأ كبير يؤدي لاختراقهم على الفور وذلك عند فتح بعض الروابط في رسائل DM الخاصة بهم سواء من أصدقائهم أو من أشخاص آخرين، حيث غالبا ما تحتوي هذه الروابط على برامج خبيثة وعند فتحها تقوم بالوصول إلى جميع البيانات الخاصة بالمستخدم.

وينصح تطبيق إنستجرام عبر صفحة الدعم الخاصة به بأنه إذا كنت تعتقد أن حسابك قد تم اختراقه أو الاستيلاء عليه ، فهناك العديد من الإجراءات التي قد تتمكن من اتخاذها عبر موقع الويب أو التطبيق لتأمين حسابك، كما يمكن الضغط على هذه الصفحة لتأمين حسابك.

تحقق من حساب بريدك الإلكتروني بحثًا عن رسالة من إنستجرام



إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا من [email protected] لإعلامك بتغيير عنوان بريدك الإلكتروني ، فقد تتمكن من التراجع عن هذا التغيير عن طريق تحديد حسابي الآمن في هذه الرسالة.

وإذا تم أيضًا تغيير معلومات إضافية مثل كلمة المرور الخاصة بك ، ولا يمكنك تغيير عنوان بريدك الإلكتروني مرة أخرى ، فاطلب رابط تسجيل الدخول أو رمز الحماية من إنستجرام.

اطلب رابط تسجيل الدخول من إنستجرام



مكنك أن تطلب من إنستجرام إرسال رابط تسجيل الدخول إلى عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، لطلب ارتباط تسجيل الدخول:



في شاشة تسجيل الدخول ، انقر فوق الحصول على مساعدة في تسجيل الدخول لهواتف أندرويد أو هل نسيت كلمة المرور بالنسبة لهواتف آيفون أو متصفح الويب.



أدخل اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك ، ثم انقر فوق التالي، وإذا لم يكن لديك حق الوصول إلى اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك ، فأدخل معلومات تسجيل الدخول التي استخدمتها مؤخرًا.

انقر على إعادة تعيين كلمة المرور أسفل زر "التالي" واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، ثم أكمل اختبار captcha .



حدد إما عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك ، ثم انقر فوق التالي.



انقر فوق ارتباط تسجيل الدخول في بريدك الإلكتروني أو رسالة نصية (SMS) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

اطلب رمز أمان أو دعمًا من إنستجرام



تأكد من إدخال عنوان بريد إلكتروني آمن لا يمكن لأحد سواك الوصول إليه.

التحقق من هويتك



وإذا قمت بتقديم طلب دعم لحساب بدون صور لك ، فيجب أن تتلقى بريدًا إلكترونيًا للرد التلقائي من فريق الدعم في Meta، وسيتم التحقق من هويتك من خلال تقديم عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي تم الاشتراك به ونوع الهاتف الذي تم استخدماه في وقت التسجيل.

وإذا طلبت الدعم لحساب يحتوي على صور لك ، فسيُطلب منك التقاط صورة ذاتية بالفيديو لك وأنت تدير رأسك في اتجاهات مختلفة لمساعدة فريق إنستجرام في التحقق من كونك شخص حقيقي ولتأكيد هويتك، وستتلقى بريدًا إلكترونيًا من على عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمته.

وفقا لـ تطبيق إنستجرام فإن الفيديو الذي ترسله لن يكون مرئيًا على إنستجرام وسيتم حذفه في غضون 30 يومًا.



