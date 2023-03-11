بتقنية 5G.. سامسونج تطلق أحدث هواتف الفئة المتوسطة

تستعد شركة سامسونج Samsung، للكشف عن هاتفين ذكيين جديدين من سلسلة Galaxy A في الهند يوم 16 مارس المقبل، واللذان سيكونان أحدث إصدارت الشركة العاملة مع شبكات الجيل الخامس 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات عن هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A34 5G، والذي سيأتي بتصميم سلس مع حد أدنى من الحواف ولمسة نهائية من الزجاج الفاخر الجديد مع تصميم كاميرا مميز.

وقالت سامسونج إن هواتفها القادمة، ستتميز بإعدادت كاميرا قوية، تدعم مزايا مثل التثبيت البصري OIS، للقضاء على اهتزاز الصور، وميزة الوضع الليلي والتي ستمكنك من التقاط صور حية ومحسنة للغاية، أثناء الليل.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A34 5G

وسيتميز هاتف Galaxy A34 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وستكون محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

وزودت سامسونج هاتفها المرتقب Galaxy A34 5G، بكاميرا خلفية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A34 5G

وسيقدم هاتف Galaxy A34، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج من نوع Dimensity 1080، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي سيأتي مقترنا بوحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-G68 MC4، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

وسيحزم هاتف Galaxy A34، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم الأحدث من سامسونج One UI 5، والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.