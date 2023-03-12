دراسة: ممارسة الرياضة تقلل الاكتئاب والقلق أفضل من الأدوية

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها عدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي، أشارت دراسة حديثة إلى أن التمارين الرياضية أكثر فاعلية بمقدار 1.5 مرة في الحد من الاكتئاب والقلق والاضطرابات الصحة العقلية الأخرى من العلاج النفسي أو الأدوية .

الاكتئاب والقلق: هل تعمل التمارين بشكل أفضل؟

الاضطراب الاكتئابي الكبير، أو الاكتئاب السريري، هو اضطراب مزاجي يتميز بالحزن المستمر وقلة الاهتمام ، مما قد يؤثر على مشاعرك وأفكارك وسلوكك.

إذا كان قلقك شديدًا لمدة تزيد عن 6 أشهر، فقد تكون مصابًا باضطراب القلق، والعلاج النفسي والتقنيات الصحية التكميلية والأدوية كلها خيارات لعلاج القلق.

وفقًا لتحليل حديث، تعتبر التمارين أكثر فاعلية من العلاج النفسي القياسي أو أدوية القلق والاكتئاب.

ما هي فوائد ممارسة الرياضة للاكتئاب؟

تقل أعراض الاكتئاب والضغط النفسي والقلق بمقدار 1.5 مرة عن طريق النشاط البدني مقارنة بالأدوية أو العلاج السلوكي المعرفي .

كيف يمكن أن تساعد التمارين الأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب؟

وجد الباحثون أن جميع أنواع التمارين مفيدة للصحة العقلية، لكن برامج التمرين القصير والعالي الكثافة أنتج أكبر الفوائد، مقارنة بالعلاج النفسي والعلاج الدوائي، ويقلل النشاط البدني من مشاكل الصحة العقلية بنسبة 42٪ إلى 60٪.

ممارسة الرياضة، بما في ذلك المشي السريع ورفع الأثقال واليوجا ، تقلل بشكل كبير من الاكتئاب والقلق والضيق النفسي ، مقارنة بالرعاية المعتادة ، مثل الأدوية .

أظهرت العديد من الدراسات أن المشي لمدة 20-40 دقيقة يوميًا كان فعالًا بشكل خاص في تحسين الاكتئاب والقلق لدى الأشخاص الأكبر سنًا وغير المتكيفين.