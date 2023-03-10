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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القاتل الصامت.. احذر الاكتئاب يؤدي إلى السكتة الدماغية

صدى البلد

يعتبر الاكتئاب قاتل صامت، فقد توصلت دراسة إلى أن المعاناة من الاكتئاب يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بـ سكتة دماغية.

وجد فريق بحث أمريكي وأوروبي مشترك أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الصحة العقلية لديهم فرصة متزايدة بنسبة 46 في المائة لحدث عصبي قاتل محتمل، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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أولئك الذين يعانون من المزيد من أعراض الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية. من بين 26877 مشاركًا في الدراسة ، كان أولئك الذين ظهرت عليهم خمسة أعراض على الأقل معرضين لخطر الإصابة بنسبة 56 بالمائة.

من المعروف أن الاكتئاب يسبب ضررًا لصفائح دم الشخص المسؤولة عن منع التجلط. تحدث العديد من السكتات الدماغية بسبب التخثر ، مما يمنع الدم الحيوي من الوصول إلى الدماغ.

إحدى الحالات الملحوظة للاكتئاب والسكتة الدماغية التي تحدث جنبًا إلى جنب هي حالة سن بنسلفانيا جون فيترمان ، الذي تخلى مؤخرًا عن واجباته التشريعية بسبب صراعاته الصحية.


قال الدكتور روبرت مورفي ، المؤلف الرئيسي من جامعة غالواي في أيرلندا ، في بيان: "الاكتئاب يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يكون له مجموعة واسعة من التأثيرات على حياة الشخص".

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النوع الأكثر شيوعًا هو السكتة الدماغية الإقفارية ، حيث يؤدي التخثر الحاد إلى انسداد الدم في الدماغ. يمثل ما يقرب من 90 في المائة من السكتات الدماغية، لطالما ارتبط الاكتئاب بالسكتة الدماغية ، حيث أشار العديد من الخبراء إلى كيفية تأثير حالة الصحة العقلية على تدفق الدم في الجسم.

ربطت الأبحاث السابقة الاكتئاب بانخفاض مستويات الصفائح الدموية ، مما يزيد من خطر حدوث تجلط الدم المميت، ونظر فريق البحث ، الذي نشر نتائجه يوم الأربعاء في مجلة Neurology ، في مدى خطورة الخطر.

قال الدكتور مورفي: "في هذه الدراسة ، اكتسبنا رؤى أعمق حول كيفية مساهمة أعراض الاكتئاب في السكتة الدماغية".

تظهر نتائجنا أن أعراض الاكتئاب يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة العقلية ، ولكنها تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الإكتئاب سكتة دماغية المعاناة قاتل صامت

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