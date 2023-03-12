شاحن جديد من OnePlus بقوة 100 وات..بسعر مخفض..من هنا

يتوفر شاحن OnePlus بقوة 100 وات ثنائي المنافذ الآن في موقع Giztop الأجنبي مقابل 59.99 دولارًا فقط.

وفقا لموقع جيز مو شينا التقني، يعتبر شاحن OnePlus وفقا لمعيار SUPERVOOC هو شاحن حائط صغير ومحمول يدعم الشحن ثنائي المنافذ.

ويأتي الشاحن مع منفذ من النوع C ومنفذ USB A والذي يمكن استخدامه في وقت واحد لشحن جهازين مع إخراج كلا المنفذين لشحن 50 وات SuperVOOC أو 50 وات SuperVOOC من USB وشحن 45 وات PD من منفذ USB من النوع C في وقت واحد.

يمكن استخدام الشاحن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتابلت والهواتف وسماعات الأذن وما إلى ذلك ، وشحن جهازك بكفاءة وسرعة. وهو يدعم بروتوكولات الشحن SUPERVOOC و VOOC و PD و QC و PPS.

يأتي شاحن OnePlus بقوة 100 وات ثنائي المنافذ مزودًا بميزات أمان متعددة مثل الحماية من التيار الزائد والجهد الزائد والسخونة الزائدة والدائرة القصيرة وما إلى ذلك والتي تحافظ على أمان الشاحن وكذلك أجهزتك.

يمكنك الآن شراء شاحن OnePlus بقوة 100 وات ثنائي المنافذ مقابل 59.99 دولارًا فقط على موقع Giztop. يأتي الشاحن باللونين الأبيض والأخضر.