يتجاهلها الكثير ..وجبة خفيفة على الغداء يمكن أن تخفض الكوليسترول الضار في أيام

تسبب كثرة الدهون المشبعة في نظامك الغذائي يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار LDL في الجسم".

يمكن أن تؤدي زيادة نسبة الكوليسترول في الدم إلى الإصابة بأمراض القلب ، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

على الجانب الآخر قد يساعد الحد من تناول الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون الصحية غير المشبعة في التحكم في مستويات الكوليسترول.

امتصاص الكوليسترول



تعد أحد خيارات الغداء اللذيذة والصحية للقلب هو حساء الفلفل الأحمر والفاصوليا" وبقليل من الفلفل الحار ، سيساعدك ذلك على إبقائك ممتلئًا حتى وجبتك التالية.

فيعد وفقا لموقع أكسبريس يساعد نوع الألياف الموجود في البقول في تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم."

على الجانب الآخر قد يساعد استبدال الخبز الأبيض ببدائل الحبوب الكاملة زيادة كمية الألياف التي تتناولها ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول" فقد تضمن هذه الوصفة حصولك على دهون صحية" في نظامك الغذائي .

بالإضافة إلى وجبات الغداء الصحية ، يجب الانتباه إلى ما تتناوله من طعام على الإفطار والعشاء ، وكذلك الوجبات الخفيفة.

تشمل الإضافات الجيدة:

الفاكهة

خضروات

نبضات

المكسرات

بذور

كل الحبوب.