عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتجاهلها الكثير ..وجبة خفيفة على الغداء يمكن أن تخفض الكوليسترول الضار في أيام

https://www.elbalad.news/3840120
https://www.elbalad.news/3840120

تسبب كثرة  الدهون المشبعة في نظامك الغذائي يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار LDL في الجسم". 

يمكن أن تؤدي زيادة نسبة الكوليسترول في الدم إلى الإصابة بأمراض القلب ، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية. 

على الجانب الآخر قد يساعد الحد من تناول الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون الصحية غير المشبعة في التحكم في مستويات الكوليسترول.

امتصاص الكوليسترول


تعد أحد خيارات الغداء اللذيذة والصحية للقلب هو حساء الفلفل الأحمر والفاصوليا" وبقليل من الفلفل الحار ، سيساعدك ذلك على إبقائك ممتلئًا حتى وجبتك التالية.

فيعد وفقا لموقع أكسبريس يساعد  نوع الألياف الموجود في البقول في تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم."

على الجانب الآخر قد يساعد استبدال الخبز الأبيض ببدائل الحبوب الكاملة زيادة كمية الألياف التي تتناولها ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول" فقد تضمن هذه الوصفة حصولك على دهون صحية" في نظامك الغذائي .

بالإضافة إلى وجبات الغداء الصحية ، يجب الانتباه إلى ما تتناوله من طعام على الإفطار والعشاء ، وكذلك الوجبات الخفيفة.

تشمل الإضافات الجيدة:

الفاكهة
خضروات
نبضات
المكسرات
بذور
كل الحبوب.

الكوليسترول الكوليسترول الضار بدائل الحبوب دهون صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

مفاجأة صادمة بشأن قائمة مسروقات فيلا محمد صلاح|تفاصيل

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

موضوعات متعلقة

نوع من الأسماك يساعد على انقاص الوزن ومحاربة الالتهابات

حيلة سهلة وسريعة للحافظ على الموز من تغير لونه ومذاقه

لمقاومة النسيان وزيادة التركيز.. اتبع 4 حيل سريعة

عند الاستيقاظ من النوم.. 3 أسباب يجب عدم تجاهلها للإصابة بالسعال

النوم في الإضاءة يهددك بهذه الكوارث الصحية| تفاصيل

اعرفيها وخلى بالك.. 5 علامات تحذيرية غريبة لسرطان المبيض

فاكهة مفعولها أقوى من أدوية الكوليسترول | تعرف عليها

يمكن ملاحظتها عند الاستيقاظ في الصباح.. أعراض السكتة الدماغية المفاجئة

ترشيحاتنا

بـ 64 قذيفة.. قصف عنيف من القوات الأوكرانية على دونيستك| تفاصيل

الترجمان: القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية

كيفية الاستعداد لشهر رمضان.. علي جمعة يوصي بـ 3 أذكار باليوم والليلة

عليك بهذا الأمر حتى تنام مرتاحا وتستيقظ نشيطا

تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح في التجمع .. نشرة الحوادث

حسن المستكاوي ضيف إيمان أبوطالب في بالخط العريض.. الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 51.. هيفاء وهبي تثير جدلا بفستان ملفت

جسمه بيتاكل.. مأساة شاب بورسعيدي أصيب بمرض بورغر النادر

مالالا يوسف بالحجاب على سجادة الأوسكار وأريانا ديبوز تلفت الأنظار.. شاهد

جيمي لي كرتيس وساندرا أوه تتألقان على سجادة الأوسكار الشامبين| صور

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ