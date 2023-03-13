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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا| الملكة رانيا تنشر الصور الأولي من حفل زفاف ابنتها.. وتعليق شديد اللهجة من إبراهيم فايق على هزيمة الزمالك

حفل زفاف الأميرة
حفل زفاف الأميرة إيمان عبد الله الثاني

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في جلسة تصوير مثيرة للجدل.. شاهد

احتفلت الفنانة هيفاء وهبي بمناسبة عيد ميلادها، في جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبي مرتدية فستان قصير باللون الأخضر اللامع، واقفة وسط العديد من البلالين باللون البينك.

عقب هزيمة الزمالك.. فرج عامر: إنبي بدأ يخرج من عنق الزجاجة

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، علي هزيمة نادي الزمالك أمام إنبي بهدفين دون رد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر في منشور له: “إنبي النهاردة لعب مباراة كبيرة وادارها المدير الفني تامر مصطفي واثبت أنه هيكون لة مستقبل كبير في عالم التدريب، إنبي ابتدا يخرج من عنق الزجاجة اعتقد انبي هيعدي وهيخرخ خارج راية الهبوط”.

بيعشم جمهوره.. تعليق شديد اللهجة من إبراهيم فايق عن هزيمة الزمالك

علق الإعلامي إبراهيم فايق، علي خسارة نادي الزمالك أمام إنبي، في مباراة أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم فايق في تويتة له: “ع سطر ويسيب سطرين.. هكذا هو حال الزمالك مؤخرا.. يعشم جمهوره ويطمعه ويقوله أنا رجعت ثم.. لا مش أنا يا حبيبي.. تذبذب مستوى غير طبيعي.. توهان ع سرحان ما يوصلش غير للنتائج السلبية، ‏ع جانب أخر.. إنبي يستحق المكسب كان الأفضل والأكثر تنظيما ودافعية وسرعة”.

الطرف المظلوم بمنظومة الكرة المصرية.. إبراهيم عبدالجواد يثير الجدل عقب هزيمة الزمالك

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، رسالة إلي الجماهير عقب هزيمة نادي الزمالك أمام إنبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم عبد الجواد في تويتة له: “ربنا يكون في عون الجماهير اقسم بالله .. اكتر طرف مظلوم في منظومة الكرة المصرية”.

بنقشة التايجر وحجاب| سارة سلامة تتألق من كواليس مسلسل الأجهر.. شاهد

نشرت الفنانة سارة سلامة، صورًا لها من كواليس مسلسل الأجهر، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

وظهرت سارة سلامة مرتدية بلوزة بنقشة التايجر، واضعة حجاب باللون الأسود فوق رأسها، وعلقت كاتبة: “نولا، الأجهر رمضان 2023”.

قطعة من قلبي.. الملكة رانيا تنشر الصور الأولي من حفل زفاف ابنتها

نشرت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صورًا من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان عبد الله الثاني. 

وعلقت الملكة رانيا علي الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، كاتبة: “اللهم إنّي استودعتك إيمان قطعةً من قلبي، في مكانٍ غابت عنها عيني، وعينُك لم تغِب، فاحفظها يا رب من كل شر ووفقها وأسعد قلبها، ألف مبارك لأحلى عرسان”.

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