بنقشة التايجر وحجاب| سارة سلامة تتألق من كواليس مسلسل الأجهر.. شاهد

نشرت الفنانة سارة سلامة، صورًا لها من كواليس مسلسل الأجهر، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

وظهرت سارة سلامة مرتدية بلوزة بنقشة التايجر، واضعة حجاب باللون الأسود فوق رأسها، وعلقت كاتبة: “نولا، الأجهر رمضان 2023”.

ويُطل الفنان عمرو سعد عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال دراما "الأجهر"، الذي تدور أحداثها في أجواء جديدة وتم تصويرها في مدن غير تقليدية، حيث يجد بطل العمل "يوسف" نفسه مُتهماً بقتل أمه ثم مسؤولاً عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلي عدد من الدول الإفريقية، ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود.

المُسلسل من بطولة عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، وآخرين، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.