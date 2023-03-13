قطعة من قلبي.. الملكة رانيا تنشر الصور الأولي من حفل زفاف ابنتها

نشرت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صورًا من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان عبد الله الثاني.

وعلقت الملكة رانيا علي الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، كاتبة: “اللهم إنّي استودعتك إيمان قطعةً من قلبي، في مكانٍ غابت عنها عيني، وعينُك لم تغِب، فاحفظها يا رب من كل شر ووفقها وأسعد قلبها، ألف مبارك لأحلى عرسان”.

زفاف الأميرة إيمان عبد الله الثاني

وسيطر الطابع العائلي غير الرسمي بتقاليد أردنية خالصة على زفاف الأميرة إيمان، الابنة الكبرى للملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، والملكة رانيا العبد الله، عقيلة ملك المملكة الأردنية الهاشمية على الشريك الإداري في أحد الصناديق الاستثمارية في نيويورك، جميل ألكسندر ثيرميوتيس.

بدأت مراسم حفل الزفاف العائلي باستقبال الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله لضيوف حفل زفاف الأميرة إيمان العبد الله وجميل ألكسندر، اليوناني الأصل، وكان من أبرز الحضور وفقا ما ذكرته قناة “المملكة” الأردنية عبر موقعها الرسمي أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وأفراد عائلة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، إلى جانب عدد من الأصدقاء في بيت الأردن، الخاص بالملك.

وحضر حفل زفاف الأميرة إيمان العبد الله إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، شقيقا الأميرة إيمان؛ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله؛ وتلأمير هاشم بن عبدالله، وهما من شهدا على عقد القران بالإضافة إلى الأميرة رجوة السيف مخطوبة ولي العهد، الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

وكان من أبرز حضور حفل زفاف الأميرة إيمان العبد الله عدد من الأمراء والأميرات ، من أبرزهم الأميرة منى الحسين، جدة الأميرة إيمان، الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني، والأميرة ثروت الحسن، والأميرة بسمة بنت طلال عمة الملك، والأمير فيصل بن الحسين، والأميرة زينة الفيصل.