من على الكرسي في البيت| تمارين رياضية لتقوية عضلة الظهر

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء 14-مارس 2023، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف و الظهر من خلال التمارين الرياضية.

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على تنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن تلك التمارين تعمل على تقوية عضلات الجسم، كما أنها تحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة.

وأوضحت أن كبار السن من الممكن أن تقوم بعمل تلك التمارين من خلال الجلوس على الكرسي فى البيت.

