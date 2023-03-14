احذروا الساعات المقبلة.. تعليق أحمد موسى على إسقاط روسيا لمسيرة أمريكية

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث اصطدام طائرة روسية بإحدى طائرات المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، مما أدى إلى تدميرها، قائلا "هيكون في حاجات هتحصل خلال الساعات المقبلة ورد هيحصل، واحذروا الساعات المقبلة".

وقال أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، “القيادة الأوروبية الأمريكية، أعلنت اليوم الثلاثاء، اصطدام طائرة مقاتلة روسية من طراز «سو27» بمسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق المياه الدولية”.

بيان للقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي

وتابع أحمد موسى، أنه حسب ما جاء في بيان للقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، إنه في حدود الساعة 07:03 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، كانت طائرة MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي، وقامت طائرتان روسيتان من طراز Su-27 باعتراض غير آمن وغير احترافي لطائرة MQ-9 فوق البحر الأسود، وقبل الاصطدام، قامت Su-27 عدة مرات بإلقاء الوقود على MQ-9 وحلقت أمامها بطريقة متهورة.