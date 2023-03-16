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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإكراه الأبرز.. شروط تؤكد حكم المؤبد على السارق وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن شروط تؤكد حكم المؤبد على السارق وذلك وفقا لقانون العقوبات، الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، الذى تصدي لـ جرائم السرقة بشتى أنواعها، بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.


وحددت المادة 313 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون دخلوا بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.واجه قانون العقوبات، الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم السرقة بشتى أنواعها، بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.

وحددت المادة 313 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون دخلوا بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

قانون العقوبات جرائم السرقة السجن المؤبد موظف عمومي التهديد

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