أخبار الفن| منشور غامض لطليق علا غانم الأول.. عيد ميلاد هيفاء وهبي

منشور غامض لطليق علا غانم الأول.. نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها قصة بكاء غادة نافع، عيد ميلاد هيفاء وهبي، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة علا غانم، خلال الفترة الماضية، بعد أزمتها مع طليقها، وتعدي الأخير عليها بالضرب، ونشوب مشادات بينهما، في الأزمة التي بدأت منذ شهر فبراير الماضي.

نشر الإعلامي شريف مدكور، صورة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كتب وليد الدفراوي - طليق الفنانة علا غانم الأول - منشورا له قبل نحو شهر، في بداية أزمتها مع طليقها رجل الأعمال عبد العزيز حسن، ليكون أول رد له على الأزمة.

هنأت الفنانة يسرا، الفنانة عبير صبري بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تحتفل اليوم الخميس 16 مارس، الفنانة غادة نافع، بعيد ميلادها الـ 59، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1964، وهي ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، والفنان إيهاب نافع.

احتفلت الفنانة هيفاء وهبي، بعيد ميلادها ال 51 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يحل اليوم الخميس 16 مارس، ذكرى ميلاد الفنان كارم محمود، الذى ولد في مثل هذا اليوم عام 1922 بمحافظة البحيرة، ورحل عن عالمنا في 15 يناير عام 1995، عن عمر يناهز الـ 72 عامًا، تاركا العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

ينتظر الفنان عبد المجيد عبدالله، إحياء حفل غنائي ساهر له اليوم الخميس 16 مارس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.