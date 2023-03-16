منكم لله.. رد غامض من طليق علا غانم الأول على أزمتها

كتب وليد الدفراوي - طليق الفنانة علا غانم الأول - منشورا له قبل نحو شهر، في بداية أزمتها مع طليقها رجل الأعمال عبد العزيز حسن، ليكون أول رد له على الأزمة.

وشارك وليد الدفراوي، منشور غامض عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مفداه: «لا حول ولا قوة الا بالله .. منكم لله»، لترد عليه إحدى صديقاته، تستفسر قائلة: «حصل ايه ؟»، فأجاب عليها: «مشاكل علا».

منشور زوج علا غانم الأول

وعلقت صديقة أخرى لـ طليق على غانم الأول، قائلة: «واضح انه انسان كداب وتافه مافيش حد بيسمعله ارمى ورا ضهرك»، فأجابها: «يا ريت ينفع ارمى ورا ظهرى».

منشور زوج علا غانم الأول - تعليقات

منشور زوج علا غانم الأول - تعليقات

أزمة علا غانم وطليقها

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة علا غانم، خلال الفترة الماضية، بعد أزمتها مع طليقها، وتعدي الأخير عليها بالضرب، ونشوب مشادات بينهما.

وعلم موقع صدى البلد الإخباري، من مصادر خاصة، أن الفنانة علا غانم، تصغر طليقها بـ 14 عاما.

علا غانم وإصابتها

كشفت ابنة الفنانة علا غانم تفاصيل حالتها الصحية بعد يومين من العملية الجراحية التي أجرتها نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ.

وفي تصريحات لبرنامج تريندنج، قالت ابنة علا غانم، إن والدتها تعاني من ارتجاج في المخ، وكسر في العظام، ونزيف داخلي.

علا غانم في المستشفى

نقلت الفنانة علا غانم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، وعقب أيام من خلافها مع زوجها واستغاثتها بالمجلس القومي للمرأة، لحمايتها من الاعتداء عليها.

وقالت كاميليا ابنة الفنانة علا غانم في تصريحات خاصة لبرنامج "ETبالعربي"، حول حالتها الصحية: "للأسف والدتي حالياً في المستشفى، وتعاني من ارتجاج في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلي"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكشفت علا غانم في تصريحات سابقة لبرنامج لـ"ETبالعربي" عن أسباب تقدمها باستغاثة، قائلة : "البطلجية مسكوني أنا وأمي وظلوا يضربوني مثل الكرة، كما تمكنوا من تكسير كاميرات المراقبة وجهاز DVR واقتحام مكتبي".

علا غانم فى التحقيقات

قررت جهات التحقيق المختصة صرف الفنانة علا غانم وطليقها من سرايا النيابة فى البلاغات المقدمة والمتبادلة بينهما، وتمكين الفنانة علا غانم من الفيلا محل النزاع مناصفة مع زوجها رجال الأعمال.

وأدلت الفنانة علا غانم، بأقوالها في البلاغ المقدم منها ضد زوجها السابق الذي اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى والدتها.

واتهمت الفنانة علا غانم ، زوجها السابق بالاستعانة ببلطجية، وأنه توجه إلى مسكنها بمنطقة شبرامنت وضربها ووالدتها، وهو ما نتج عنه إصابتهما، وتسبب لها في ارتجاج بالمخ وكسر في العظام ونزيف داخلي.

واتهمت علا غانم، زوجها السابق بالاستعانة بالبلطجية من أجل سرقة مشغولاتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل شيء كانوا يستطيعون حمله، وأنها حاولت الفرار منهم على الفور حفاظًا على حياتها.

وأشارت إلى أنها توجهت إلى النيابة لتقديم بلاغ، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن من العودة إلى منزلها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن جهات التحقيق المختصة ما زالت تحقق في البلاغات المقدمة من الطرفين.