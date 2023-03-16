شريف مدكور يشارك جمهوره صورا من ألبوم الذكريات| شاهد

نشر الإعلامي شريف مدكور، صورة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واسترجع شريف مدكور ذكرياته بصورة من شبابه، سنة ١٩٩٠م، وظهر بملامح مختلفة عن الوقت الحالي.

وكان قد روى الإعلامي شريف مدكور، لحظة تلقيه خبر إصابته بالسرطان، قائلا إنه أخذ الموضوع ببساطة وصدر رحب جدا.

وأضاف شريف مدكور، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كان عندي يقين أني هخف من السرطان.. فترة الكيماوي أخذتها ببساطه أيضا".

وتابع شريف مدكور: "لينا شاكر حضرت معي مراحل علاجي من السرطان وكانت تعرف كافة التفاصيل".