عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. قصة بكاء غادة نافع يوم زواجها

غادة نافع
غادة نافع

تحتفل اليوم الخميس 16 مارس، الفنانة غادة نافع، بعيد ميلادها الـ 59، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1964، وهي ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، والفنان إيهاب نافع. 

 

غادة نافع وبكاءها يوم زواجها

خلال لقاء لها ببرنامج «معكم»، للإعلامية منى الشاذلي، قالت غادة نافع، إنها كانت مرتبطة بوالدتها بطريقة قوية لدرجة أنها كانت تسكن في البيت مع والدتها، ولم تتركها لحظة للسفر أو لقضاء شهر عسل. 

وأكدت غادة نافع: أن والدتها كانت متخوفة من زوجها لكونه عراقي الجنسية، قائلة: «كانت خايفة ياخدني ويسافر العراق، بس والله عمري ما سبتها يوم لدرجة أن يوم الفرح بكيب وجوزي خدني وداني لماما». 

وأشارت غادة نافع، إلى أن والدتها عمرها كله سينجل مازر، وكانت تمتلك شخصية قوية تربي وتعمل وتنتج أفلام. 

 

غادة نافع تكشف تفاصيل وفاة والدتها

وقالت غادة نافع، خلال برنامج «معكم»: «عزائي في وفاة والدتي هي تواجد المعجبين في جنازتها وعزائها، وكلماتهم المؤثرة وحبهم الشديد لها؛ وليتها كانت في الحياة لترى كم الحب لها من محبي فنها». 

وأكدت غادة نافع، أن الفنانة ماجدة توفيت في البيت بعد أن أغمى عليها، مشيرة إلى أنها رحلت في سلام بعد ما قامت بتقبيل قدمها ويدها محاولة منها لفت انتباها قبل أن تموت. 

وأشارت غادة نافع، إلى أنها كانت تحب أن تحتفظ بصورها مع كل اصدقائها من النجوم، مرددة: « أمي كانت في الفترة الأخيرة بتتعامل معايا كأني أمها .. أمي كانت طفلة كبيرة». 

 

غادة نافع الفنانة غادة نافع ميلاد غادة نافع عيد ميلاد غادة نافع أخبار غادة نافع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا

كولر يصدم الأهلي ويرفض طلب إدارة النادي

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

موضوعات متعلقة

للعرض في عيد الفطر.. محمد رمضان يوشك على نهاية تصوير فيلم هارلي

في ذكراه.. قصة إنقاذ كارم محمود من الغرق

عبد المجيد عبدالله يحيي حفلا غنائيا في جدة.. الليلة

نجوم رفضوا دخول أسرهم للوسط الفني| حسن شاكوش: أنا راجل صعيدي.. مصطفى كامل: بنتى مينفعش تسافر علشان تمثل

زدني بفرط الحب.. روجينا تروج لـ ستهم بموال ياسين التهامي رمضان 2023

ليلى طاهر تكشف لـ صدى البلد حقيقة عودتها للفن بعد الاعتزال

ليلى طاهر تخص صدى البلد بـ طقوس عيد ميلادها وأمنيتها

بحبك قوي.. معجب يصدم نادية الجندي بتعليق والفنانة ترد

ترشيحاتنا

انخفاض تاريخي في سعر النفط العالمي

نفسي يبقى على قبري ناس كتير..وصية أم قبل وفاتها بالسرطان تمزق القلوب

قبل عيد الأم.. مفاجآت جديدة حول أسعار الذهب اليوم في مصر.. تفاصيل

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

أفضل علاج للوسواس القهري مجرب .. أدركه بـ 4 آيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بصوص الكريمة والليمون|بأسهل الخطوات

هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان| احترس

تمنع الجلطات الدموية.. هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان

تناول القهوة يحميك من مرض شائع

فيديو

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ