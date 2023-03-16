في عيد ميلادها.. قصة بكاء غادة نافع يوم زواجها

تحتفل اليوم الخميس 16 مارس، الفنانة غادة نافع، بعيد ميلادها الـ 59، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1964، وهي ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، والفنان إيهاب نافع.

غادة نافع وبكاءها يوم زواجها

خلال لقاء لها ببرنامج «معكم»، للإعلامية منى الشاذلي، قالت غادة نافع، إنها كانت مرتبطة بوالدتها بطريقة قوية لدرجة أنها كانت تسكن في البيت مع والدتها، ولم تتركها لحظة للسفر أو لقضاء شهر عسل.

وأكدت غادة نافع: أن والدتها كانت متخوفة من زوجها لكونه عراقي الجنسية، قائلة: «كانت خايفة ياخدني ويسافر العراق، بس والله عمري ما سبتها يوم لدرجة أن يوم الفرح بكيب وجوزي خدني وداني لماما».

وأشارت غادة نافع، إلى أن والدتها عمرها كله سينجل مازر، وكانت تمتلك شخصية قوية تربي وتعمل وتنتج أفلام.

غادة نافع تكشف تفاصيل وفاة والدتها

وقالت غادة نافع، خلال برنامج «معكم»: «عزائي في وفاة والدتي هي تواجد المعجبين في جنازتها وعزائها، وكلماتهم المؤثرة وحبهم الشديد لها؛ وليتها كانت في الحياة لترى كم الحب لها من محبي فنها».

وأكدت غادة نافع، أن الفنانة ماجدة توفيت في البيت بعد أن أغمى عليها، مشيرة إلى أنها رحلت في سلام بعد ما قامت بتقبيل قدمها ويدها محاولة منها لفت انتباها قبل أن تموت.

وأشارت غادة نافع، إلى أنها كانت تحب أن تحتفظ بصورها مع كل اصدقائها من النجوم، مرددة: « أمي كانت في الفترة الأخيرة بتتعامل معايا كأني أمها .. أمي كانت طفلة كبيرة».