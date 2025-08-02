انتخابات الشيوخ.. إقبال لافت من المصريين في روسيا رغم بُعد المسافات

قال مراسل القاهرة الإخبارية، حسين مشيك، من موسكو، إن عملية الانتخابات تستمر في السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو لليوم التاني على التوالي، مشيرا إلى أن عملية الانتخابات في موسكو تستمر وسط حضور من أبناء الجالية المصرية، حيث جاء بعضهم من عدة مناطق روسية بالإضافة إلى أن هذه المناطق بعيدة وتحتاج إلى ساعات للتنقل والوصول إلى موسكو، لكنهم اختاروا السفارة المصرية للمشاركة في عملية الاقتراع.

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السفارة المصرية في موسكو تؤكد على أن أبواب السفارة سوف تبقى مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساء اليوم، حيث تتوقع السفارة ارتفاع نسبة المقترعين خلال الساعات المقبلة، مضيفا إلى أن اليوم هو السبت في موسكو هو أجازة أسبوعية في روسيا لذلك عدد الحضور ونسبة المشاركين سيرتفع خلال الساعات المقبلة .

وأشار «مشيك»، إلى أن عدد كبير من أبناء الجالية المصرية خاصة من فئة الطلبة جاءوا إلى السفارة المصرية وأكدوا خلال حضورهم أن الانتخابات عامل أساسي في مستقبل مصر، بالإضافة إلى أن هذه الانتخابات هي المحور الأساسي للمستقبل.