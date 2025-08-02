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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حضور كبير لأبناء الجالية المصرية باليونان للتصويت في انتخابات الشيوخ.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

 قال عبد الستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أمام القنصلية المصرية في أثينا، إن الجالية المصرية في اليونان واصلت توافدها للمشاركة في اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء انتخابية هادئة وتنظيم دقيق داخل مقر اللجنة، موضحا أن اللجنة فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت أثينا، وهو ما يتزامن مع توقيت القاهرة، وسط استعدادات مكثفة من القنصلية لتسهيل وصول الناخبين وضمان انسيابية العملية الانتخابية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن القنصلية المصرية كثفت جهودها خلال الأيام الماضية لدعوة أبناء الجالية للمشاركة، حيث استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه رسائل توعوية تحث المصريين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، مشيرا إلى أن هناك تجاوبًا واضحًا من المواطنين، الذين توافدوا من مختلف المناطق داخل اليونان، في مشهد يجسد ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم وحرصهم على المساهمة في رسم ملامح مستقبل الدولة المصرية الحديثة.

وأكد عبد الستار بركات أن حضور الناخبين لم يقتصر على فئة عمرية بعينها، بل شمل جميع الفئات، من شباب ومسنين، رجال ونساء، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى الجالية. كما أشار إلى وجود فريق داخل اللجنة لتقديم الدعم اللوجستي والإجابة عن استفسارات الناخبين بشأن إجراءات التصويت.

وتابع أن القنصلية أعدّت خطة طوارئ في حال احتاجت العملية الانتخابية إلى إعادة في بعض الحالات، مضيفًا أن هناك التزامًا كاملًا من القائمين على اللجنة بتوفير بيئة آمنة ونزيهة تعكس صورة مشرفة للمشاركة السياسية للمصريين في الخارج

أثينا اليونان الجالية المصرية مجلس الشيوخ

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