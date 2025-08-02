اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ في الخارج يسير بانتظام ودون عوائق

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات،انتظام عملية الاقتراع في اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وعدم وجود أية عقبات تعترض سبيل العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج التي تشهد العملية الانتخابية.



وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات - في مؤتمر صحفي من داخل غرفة العمليات المركزية المتصلة بمقار المراكز الانتخابية داخل السفارات والقنصليات المصرية عبر تقنية (فيديو كونفرانس) – إن الهيئة لم تتلق أية شكاوى من جانب سفراء مصر وقناصلها في الخارج الذين يتولون رئاسة لجان الاقتراع.

وأشار المستشار بنداري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت من البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج ما يفيد بأن لجان الاقتراع تفتح أبوابها تباعا في الموعد المحدد لبدء الاقتراع في الـ 9 صباحا، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة انطلق بها، وأن عملية الاقتراع تسير بشكل سلس ويسير، وأن كل من يتقدم إلى لجان الاقتراع للإدلاء بصوته يتم تمكينه وفق الإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأن عملية التصويت لا تستغرق سوى بضع دقائق قليلة ودون أية عناء للناخب.



وأضاف أن الهيئة ستكون على تواصل مع جميع السفارات والقنصليات التي يجري بها التصويت لحين انتهاء اليوم الثاني والأخير في العملية الانتخابية، وبدء أعمال فرز الأصوات وإجراء الحصر العددي لها وإخطار الهيئة بها.



وشدد المستشار أحمد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة كل الحرص على تمكين جميع المواطنين المصريين المقيمين في الخارج وكذا من يتصادف وجودهم خارج البلاد خلال فترة الاقتراع، والمقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن إتاحة التصويت للمصريين في الخارج هو تنفيذ للالتزام الدستوري ولأحكام القانون.



وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلال المؤتمرات الصحفية التي تعقدها على مدى ساعات اليوم الانتخابي خلال يومي الاقتراع، تستهدف إطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية ومستجداتها، في إطار من الشفافية المطلقة التي تنتجها الهيئة.



وأعرب مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات عن تقدير الهيئة الكبير للجهد المبذول من جانب رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري في الإشراف المباشر على العملية الانتخابية، وتعاونهم المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات في سبيل إنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يعكس النجاح في تنظيمه قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدستورية.



وأجرى المستشار بنداري اتصالات عبر تقنية (فيديو كونفرانس) مع السفراء والقناصل المصريين في عدد من دول العالم، والذين أكد عدد منهم أن لجان الاقتراع التي يتولون الإشراف عليها، شهدت على مدى يوم أمس (اليوم الأول لإجراء الانتخابات) إقبالا ملحوظا وحرصا على التواجد والمشاركة من جانب أبناء الجاليات المصرية.



وأضاف السفراء والقناصل أن جميع الأمور التي تخص العملية الانتخابية، تمضي بشكل مستقر من النواحي الفنية والإجرائية والأمنية، وأن لجان الاقتراع قد فتحت أبوابها في مواعيدها المحددة، وأنه لا توجد أية عوائق تعترض العملية الانتخابية.

