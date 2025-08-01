وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بالاستعداد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، باتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس 2025 وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التنسيق مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية ، والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لتجهيز اللجان الانتخابية وتشكيل لجان للمرور على المقرات للتأكد من جاهزيتها وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات وتجهيز مداخل اللجان .

كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية العمل على تجهيز كافة وسائل الراحة للسادة الناخبين ومظلات وأماكن انتظار لكبار السن والفئات المختلفة من الذين يحق لهم الانتخاب وكذا مصادر للكهرباء في حالة الطوارئ، موجهة بضرورة التنسيق كذلك مع مديريات الصحة لوضع خطة للتأمين الطبي وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الخاصة بالإسعاف في مقار اللجان.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية المحافظات بتجهيز وفتح مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات والتنسيق والربط مع مركز السيطرة بالوزارة قبل وأثناء يومى الانتخابات ، وشددت على أهمية تضافر جهود كافة الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظات لنجاح العملية الانتخابية وخروجها بصورة تليق بالدولة المصرية والشعب المصرى .