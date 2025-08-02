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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال منتظم لليوم الثاني على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالسعودية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
منار عبد العظيم

شهدت مقار الاقتراع التابعة للسفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، اليوم السبت، تواصلاً في إقبال الناخبين المصريين المقيمين في المملكة، وذلك في اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" في الرياض، جمال الوصيف، أن العملية الانتخابية بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط أجواء من الهدوء النسبي، مع توافد تدريجي لعشرات المواطنين المصريين من مختلف المدن السعودية، بعضهم قطع مئات الكيلومترات للإدلاء بصوته.

تجهيزات لوجستية متكاملة 

وأشار الوصيف إلى أن السفارة والقنصلية وفرتا تجهيزات لوجستية متكاملة لضمان راحة الناخبين وسلاسة عملية التصويت، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم توفير خيام مكيفة ومشروبات باردة، وتنظيم أماكن الانتظار، إلى جانب تنظيم حركة الدخول والخروج داخل المقار الانتخابية.

وأضاف أن عدداً من أبناء الجالية المصرية حضروا ضمن مجموعات منظّمة، بعد تنسيقهم لاستخدام حافلات خاصة من مناطق بعيدة، بما يعكس حرصهم على المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأكد المراسل أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين البعثات الدبلوماسية المصرية والسلطات السعودية المختصة لتأمين العملية الانتخابية وضمان انسيابيتها، مشيرًا إلى أن التحضيرات اللوجستية والتقنية انطلقت قبل يوم الاقتراع، بما في ذلك تجهيز بطاقات التصويت وأجهزة التسجيل.

واختتم الوصيف بأن المشاركة المستمرة من الجالية المصرية تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية دورهم في دعم مؤسسات الدولة والمساهمة في مسيرة التنمية وصنع القرار الوطني.

والقنصلية العامة في جدة مقار الاقتراع التابعة للسفارة المصري القاهرة الإخبارية

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