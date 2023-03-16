هل الباذنجان أول شجرة آمنت بالله.. وحكم تناوله ليلا؟ عالم أزهري يجيب

هل الباذنجان أول شجرة آمنت بالله؟، حيث ينتشر حديثاً منسوباً للنبي صلى الله عليه وسلم عن الباذنجان من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يؤكد أنها أول شجرة آمنت بالله، فما مدى صحة الحديث.

أول شجرة آمنت بالله

وبين الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، تحت عنوان دفاعا عن السنة المشرفة، في جواب سأل يقول ما مدى صحة حديث الباذنجان بأنه أول شجرة آمنت بالله فكلوا وأكثروا منها؟

وقال أحاديث الباذنجان ليست ثابتة بل هي من الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم إنها من وضع الزنادقة، موضحا ما قاله الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : ﺣﺪﻳﺚ: اﻟﺒﺎﺫﻧﺠﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺃﻛﻞ ﻟﻪ، ﺑﺎﻃﻞ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﺳﻨﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻠﺦ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ: ﻭﻟﻢ ﺃﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﺰاء ﻣﻦ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﺯﻳﺮﻙ: اﻟﺒﺎﺫﻧﺠﺎﻥ ﺷﻔﺎء، ﻻ ﺩاء ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ، ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻔﺎﻅ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ اﻟﺰﻧﺎﺩﻗﺔ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ: ﻭﻗﺪ ﻟﻬﺞ ﺑﻪ اﻟﻌﻮاﻡ ﺣﺘﻰ ﺳﻤﻌﺖ ﻗﺎﺋﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ﻫﻮ ﺃﺻﺢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎء ﺯﻣﺰﻡ ﻟﻤﺎ ﺷﺮﺏ ﻟﻪ، ﻭﻫﺬا ﺧﻄﺄ ﻗﺒﻴﺢ، اﻧﺘﻬﻰ.

ﻭﻟﻠﺪﻳﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺮﺷﻲ ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻗﺎﻝ: ﻛﻠﻮا اﻟﺒﺎﺫﻧﺠﺎﻥ ﻭﺃﻛﺜﺮﻭا ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﺷﺠﺮﺓ ﺁﻣﻨﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﻋﺰاﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ، ﻭﻟﻪ ﺑﻼ ﺳﻨﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ: ﻛﻠﻮا اﻟﺒﺎﺫﻧﺠﺎﻥ ﻭﺃﻛﺜﺮﻭا ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﺷﺠﺮﺓ ﺭﺃﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﺔ اﻟﻤﺄﻭﻯ، اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻓﻴﻪ: ﻭﻣﻦ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺩاء ﻛﺎﻧﺖ ﺩاء، ﻭﻣﻦ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﻭاء ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭاء، ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ .

ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺣﺮﻣﻠﺔ: ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺃﻛﻞ اﻟﺒﺎﺫﻧﺠﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ، ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.

عندما يمتلئ الوعاء بحسبنا الله ونعم الوكيل

وأيضا في الدفاع عن السنة المشرفة أرسل سائل: عن الحديث المذكور متى تنتهي الحرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم (عندما يمتلئ الوعاء بحسبنا الله ونعم الوكيل )، قائلا: هذا الحديث بهذا اللفظ لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

كما أنه لا ينفي أن يكثر المسلم من الذكر بـ (حسبنا الله ونعم الوكيل)، فقد ثبت عند الترمذي : ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻛﻴﻒ ﺃﻧﻌﻢ ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮﻥ ﻗﺪ اﻟﺘﻘﻢ اﻟﻘﺮﻥ ﻭاﺳﺘﻤﻊ اﻹﺫﻥ ﻣﺘﻰ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺦ ﻓﻴﻨﻔﺦ ﻓﻜﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ: ﻗﻮﻟﻮا: ﺣﺴﺒﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻮﻛﻠﻨﺎ. سنن الترمذي حديث رقم ٢٤٣١.