أبوس دماغكوا |شوبير يطالب اتحاد الكرة بالتعاقد مع هؤلاء لقيادة المنتخبات

وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رجاء خاص لمسؤولي بشأن مدربي المنتخبات خلال الفترة القادمة عقب قرار الاتحاد بالتعاقد مع مدربين مصريين فقط لقيادة منتخبات الشباب .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك العديد من المدربين المصريين القادرين علي قيادة منتخبات الشباب وتحقيق نتائج رائعه مثل شريف عبد الفضيل ,وائل رياض ,عادل عبدالرحمن ,ربيع ياسين ,وليد صلاح عبداللطيف .

واضاف شوبير أن الكرة المصرية تمتلك مجموعه من افضل المدربين ولا حاجه لاي مدرب أجنبي لقيادة تلك المنتخبات قائلا “ ابوس علي دماغكوا كفايه ”.

وتابع شوبير أن هناك طلب اخر و هو اختيار الأجهزة الفنيه وفقا للكفاءه فقط دون النظر لكون المدرب اسكندراني “ فا يمسك في اسكندريه لا ده صعيدي يمسك الصعيد ” .