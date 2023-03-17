موسمياني وآخر برازيلي |تعرف على خليفة فيريرا في قيادة الزمالك

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن الزمالك لديه رغبة في التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وهناك بعض الأسماء تم ترشيحها ومنهم كارتيرون وتاكيس جونياس ولكن تم رفض التعاقد معهم، كما تم ترشيح موسيماني الموجود حاليا مع أهلي جدة، لكن المدرب الجنوب افريقي لديه رغبة في تدريب أحد المنتخبات.

وقال الحديدي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "أزمة الزمالك تكمن في قيمة الشرط الجزائي لفيريرا وايضًا الرواتب المتأخرة له".

وتابع: "بعض الوكلاء رشحوا المدرب البرازيلي لوكسمبورجو، ولكن لا يوجد أي قرار بشأن التعاقد معه حتى الآن".

وأضاف: "الزمالك يفكر في التعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز، لكن اللاعب جدد مع ناديه لمدة ثلاث مواسم وقطع الطريق تماما على الأندية الراغبة في ضمه".