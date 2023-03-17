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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير لوائح يصدم الزمالك بشأن قرار المحكمة الرياضية بسداد 3 ملايين يورو

صدى البلد

كشف عامر عمايره خبير اللوائح عن تطورات أزمة خالد بو طيب نجم الزمالك السابق مع الفريق .

 

وأكد عمايره في تصريحات عبر برنامج “ اللعيب ” بقناة ام بي سي مصر أن المحكمة الرياضية الدولية حاليا تنظر في الاستئناف المقدم من الزمالك مشددا أنه في حاله رفض الاستئناف سيكون الزمالك مطالب بسداد ٣ مليون و٩٠٠ الف يورو للاعب .

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وأضاف عمايره أن القرار الأقرب هو رفض استئناف الزمالك مشددا أنه في حال صدور القرار سيكون هناك مهله ٤٥ يوم للسداد .

 

وتابع أنه في حال تأخر الزمالك عن السداد سيتم إيقاف قيد الفريق ل ٣ فترات جديدة مشددا أن الغرامه في زيادة يومية.

 

ويواجه فريق الزمالك اليوم نظيره شباب بلوزداد في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

الزمالك ام بي سي مصر المحكمة الرياضية الدولية شباب بلوزداد شوبير

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