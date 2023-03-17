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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 ملايين دولار|شوبير يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد الشناوي للأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة قرب انضمام احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

 

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن عقد الشناوي مع بيراميدز به بند.كامل يمنع انضمام اللاعب للأهلي المصري علي وجه التحديد وفي حاله مخالفه البند يتم دفع ١٠ مليون دولار امريكي اي ما يعادل ٣٠٠ مليون جنيه مصري .

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وأضاف شوبير أن البند الاخر أنه في حال وجود خصومه يتم اللجوء للاتحاد.المصري ثم الاتحاد.الدولي .

 

وتابع شوبير أن عقد الشناوي مع بيراميدز مازال به موسمان ونصف مشددا أن مساله انضمام حارس بيراميدز للأهلي منتهيه تماما .

 

الأهلى أحمد الشناوي بيراميدز احمد شوبير نجم الأهلي أون تايم سبورت الاتحاد الدولي الإعلامي أحمد شوبير

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