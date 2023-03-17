10 ملايين دولار|شوبير يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد الشناوي للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة قرب انضمام احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن عقد الشناوي مع بيراميدز به بند.كامل يمنع انضمام اللاعب للأهلي المصري علي وجه التحديد وفي حاله مخالفه البند يتم دفع ١٠ مليون دولار امريكي اي ما يعادل ٣٠٠ مليون جنيه مصري .

وأضاف شوبير أن البند الاخر أنه في حال وجود خصومه يتم اللجوء للاتحاد.المصري ثم الاتحاد.الدولي .

وتابع شوبير أن عقد الشناوي مع بيراميدز مازال به موسمان ونصف مشددا أن مساله انضمام حارس بيراميدز للأهلي منتهيه تماما .