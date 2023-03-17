بركات: "زعلنا وجبنا ناس تزعل" بسبب أداء الأهلي أمام صنداونز



يرى الإعلامي محمد بركات، أن الأهلي تعامل بشكل خاطئ في مباراة صنداونز الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، والتي تعرض خلالها للخسارة بنتيجة 5-2.



وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " ماتش الاهلي وصنداونز في جنوب أفريقيا زعلنا وجبنا ناس تزعل عليه بسبب مستوى الأهلي في اللقاء".



وتابع: "صنداونز وجد المساحات اللي بيحتاجها أمام الأهلي وده اللي أدى للنتيجة الكبيرة اللي خسر بيها الأهلي".



وأتم: "لازم الأهلي ياخد حذره في مباراة القطن المقبلة رغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين لأن الفريق الكاميروني معندوش حاجة يبكي عليها".