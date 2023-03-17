قبل مواجهة شباب بلوزداد |نبأ سار من شوبير لجماهير الزمالك

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الفريق بشان أزمة مستحقات لاعبي فريق الزمالك المتأخرة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الزمالك حصل علي ٣٠ مليون جنيه نظير صفقة انضمام أمام عاشور نجم الفريق السابق لميتدلاند الدنماركي .

واضاف شوبير أن الزمالك سيقوم بصرف مستحقات لاعبي الفريق المتاخره فورا لحل اي ازمه تواجه الفريق .

ومن المقرر أن يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .