إصابة البعض واعتذار الآخر|شوبير يكشف عن قرار مفاجئ لبيريرا بشأن الحكام

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن قرار فيتور بيريرا رئيس الحكام الجديد بإجراء اختبار بدني مفاجئ للحكام في منتصف الموسم .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الحكم الدولي محمد عادل إصابة في وتر إكيليس ومن المقرر أن يدير مباراة في البطولة الأفريقية وقرر السفر للمباراة علي الرغم من إصابته .

واضاف شوبير أن محمد الصباحي اصيب بتمزق في العضلة الخلفية بينما قرر كل من إبراهيم نور الدين وأبو الرجال وسامي هلهل ومحمد الحنفي الاعتذار عن الاختبار خوفا من الإصابات .

واضاف شوبير أن بيريرا من حقه اتخاذ هذا القرار ولكن يجب أن يخطر الحكام قبل الاختبار بفتره من أجل الاعداد للاختبار خاصه وأنه اختبار قاسي وصعب .

وتابع شوبير أن بيريرا من حقه اتخاذ القرار أدبيا ولكن ليس وفقا للقانون .