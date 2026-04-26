حادث مأساوي في طما .. سقوط طفل في بلاعة مفتوحة يُثير الغضب

شهدت مدينة طما حادثة مأساوية، حيث سقط طفل صغير في بلاعة مفتوحة، ما أثار حالة من الصدمة والغضب بين الأهالي.

وتوجهت فرق الإنقاذ على الفور إلى موقع الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف وضمان سلامة الطفل. في الوقت ذاته، بدأت الأجهزة المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وجاء ذلك وسط مطالب من الأهالي بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال، إلى جانب اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة المرافق العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كما ناشد الأهالي الجهات المعنية بسرعة إصلاح البالوعات المفتوحة، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية، حفاظًا على أرواح الأطفال والمواطنين، وتفاديًا لأي مخاطر محتملة.