سبورتنج لشبونة يطيح بأرسنال في الدوري الأوروبي ويتأهل لربع النهائي

تأهل فريق سبورتنج لشبونة لربع نهائي الدوري الاوروبي عقب الفوز بركلات الترجيح امام ارسنال بنتيجة ٥-٣ قي المباراة التي أقيمت علي ملعب الإمارات مساء الخميس .



وغاب محمد النني نجم ارسنال عن المباراة عقب خضوعه لجراحه في الركبة .

وكان الوقت الأصلي والإضافي انتهي بالتعادل بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 ما دفع حكم اللقاء الى اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية.

وكان نادي أرسنال تأهل إلى الدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي بعقب الفوز أمام نظيره فريق زيورخ السويسري .

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: تومياسو، ساليبا، جابرييل، ألكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: جورجينيو، جرانيت تشاكا، فييرا.

خط الهجوم: نيلسون، جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس.

بينما جاء تشكيل سبورتنج لشبونة كالتالي:

حراسة المرمى: ايدن.

خط الدفاع: سانت جوست، ديوماندي، جونسالو إيناسيو.

خط الوسط: ريكاردو إسجايو، بيدرو جونسالفيس، أوجارتي، ساتيوس ريس.

خط الهجوم: إدواردز، باولينيو، فرانسيسو ترينكاو.