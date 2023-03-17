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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبورتنج لشبونة يطيح بأرسنال في الدوري الأوروبي ويتأهل لربع النهائي

صدى البلد

تأهل فريق سبورتنج لشبونة لربع نهائي الدوري الاوروبي عقب الفوز بركلات الترجيح امام ارسنال بنتيجة ٥-٣ قي المباراة التي أقيمت علي ملعب الإمارات مساء الخميس .

 


وغاب محمد النني نجم ارسنال عن المباراة عقب خضوعه لجراحه في الركبة .

 

وكان  الوقت الأصلي والإضافي انتهي بالتعادل بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 ما دفع حكم اللقاء الى اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية.

وكان نادي أرسنال تأهل إلى الدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي بعقب الفوز أمام نظيره فريق زيورخ السويسري .

 

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: تومياسو، ساليبا، جابرييل، ألكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: جورجينيو، جرانيت تشاكا، فييرا.

خط الهجوم: نيلسون، جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس.

 

بينما جاء تشكيل سبورتنج لشبونة كالتالي:

حراسة المرمى: ايدن.

خط الدفاع: سانت جوست، ديوماندي، جونسالو إيناسيو.

خط الوسط: ريكاردو إسجايو، بيدرو جونسالفيس، أوجارتي، ساتيوس ريس.

خط الهجوم: إدواردز، باولينيو، فرانسيسو ترينكاو.

محمد النني تشكيل ارسنال الدوري الأوروبي سبورتنج لشبونة أرسنال

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