سبورتنج لشبونة يطيح بأرسنال في الدوري الأوروبي ويتأهل لربع النهائي

تأهل فريق سبورتنج لشبونة لربع نهائي الدوري الاوروبي عقب الفوز بركلات الترجيح امام ارسنال بنتيجة ٥-٣ قي المباراة التي أقيمت علي ملعب الإمارات مساء الخميس .
وغاب محمد النني نجم ارسنال عن المباراة عقب خضوعه لجراحه في الركبة .
وكان الوقت الأصلي والإضافي انتهي بالتعادل بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 ما دفع حكم اللقاء الى اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية.
وكان نادي أرسنال تأهل إلى الدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي بعقب الفوز أمام نظيره فريق زيورخ السويسري .
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: آرون رامسديل.
خط الدفاع: تومياسو، ساليبا، جابرييل، ألكسندر زينتشينكو.
خط الوسط: جورجينيو، جرانيت تشاكا، فييرا.
خط الهجوم: نيلسون، جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس.
بينما جاء تشكيل سبورتنج لشبونة كالتالي:
حراسة المرمى: ايدن.
خط الدفاع: سانت جوست، ديوماندي، جونسالو إيناسيو.
خط الوسط: ريكاردو إسجايو، بيدرو جونسالفيس، أوجارتي، ساتيوس ريس.
خط الهجوم: إدواردز، باولينيو، فرانسيسو ترينكاو.