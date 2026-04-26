إطلالة مميزة .. ميرهان حسين تلفت الأنظار في مهرجان هوليوود للفيلم العربي | شاهد

شاركت الفنانة ميرهان حسين إطلالاتها المميزة خلال حضورها فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي.



ونشرت ميرهان حسين لجمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ظهرت مرتدية فستانا أبيض قصيرا مع لمسات جمالية بسيطة، ما أبرز جمالها الطبيعي.



ونشرت صورًا جمعتها بعدد من نجوم الفن، من بينهم النجمة ريهام عبدالغفور.، إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين في المهرجان، وهم الفنانة مايان السيد، الفنان أحمد صلاح السعدني، الفنان هشام ماجد، الفنان مصطفى غريب.



تستعد ميرهان حسين خلال الفترة المقبلة للعودة إلى الشاشة بمجموعة من الأعمال الفنية الجديدة، من أبرزها فيلم "الغربان" الذي يشاركها بطولته الفنان عمرو سعد وفيلم الحارس وألبوم غنائي مفاجأة.