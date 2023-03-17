دون شرط جزائي|كولر يرحل عن الأهلي والخطيب يرفض نجم الزمالك

كشف الإعلامي وليد الحديدي أن عقد مارسيل كولر مع الأهلي لديه شرط جزائي لمدة 3 أشهر، لكن هناك بند يمنح النادي أحقية فسخ العقد بدون دفع أي أموال حال خسارة بطولتين بشكل متتالي.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب، رشح 5 لاعبين تحت السن من أمم افريقيا للشباب من أجل الانضمام للأهلي في المستقبل، وسيتم عرضهم على مارسيل كولر بعد العودة من الكاميرون".

وأضاف: "تم طرح أشرف بن شرقي مجددا على النادي الأهلي، لكن محمود الخطيب رئيس النادي يرفض ضمه بسبب راتبه الضخم، كما أنه مرتبط بعقد سار مع الجزيرة الاماراتي والصفقة ستكون مكلفة".