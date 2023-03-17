 أيمن أشرف.. خلاف بين كولر ومجلس الأهلي "تفاصيل"

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، ان مسئولي النادي الأهلي بصدد عقد جلسة مع كولر المدير الفني للفريق وذلك لحسم مصير إيمن أشرف بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.



وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على "فيسبوك": "مفاجآة .. الأهلي ينوى عقد جلسة مع كولر بعد العودة من الكاميرون لاقناعه بضرورة منح فرصة لأيمن أشرف خاصة أن اللاعب أحد كباتن الفريق والمخلصيين للأهلى منذ الصغر فضلا عن الاداء المميز الذى كان يقدمه اللاعب مع المدربين السابقين".



موعد مباراة الاهلى والقطن الكاميرونى

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.