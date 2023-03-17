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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال ساعات |شوبير يعلن انتهاء أزمة وقف قيد الزمالك

صدى البلد

اعلن الاعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن قرب انتهاء أزمة إيقاف قيد فريق الزمالك بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم .

 

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الزمالك سيقوم بسداد مبلغ ٣٣٨ الف جنيه للفريق الافريقي التونسي خلال الساعات المقبله مشددا أن الفيفا اخطر الزمالك بسداد المبلغ في ظل انضمام سيف الجزيري للفريق الأول واحقيه الفريق التونسي لهذا المبلغ .

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واضاف شوبير أن الفيفا اخطر الزمالك منذ فترة بضرورة سداد المبلغ للافريقي التونسي ولكن مسؤولي الزمالك “سهي عليهم ” حيث كانت المهلة المحددة تنتهي يوم ١ مارس لذلك أصدر الفيفا قرار وقف القيد .

 

وتابع شوبير أن الفيفا سيقوم برفع قرار وقف القيد فور دفع المبلغ للفريق التونسي .

الأهلى الزمالك أون تايم سبورت الاتحاد الدولي لكرة القدم أحمد الشناوي سيف الجزيري

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