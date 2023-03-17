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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة التخطيط ترفض ضم أبو جبل في الأهلي |تفاصيل

صدى البلد

 

أكد الإعلامي إسلام صادق أن بعض الوسطاء عرضوا على النادي الأهلي التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك السابق ونادي البنك الأهلي الحالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل .

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" رغم ترشيح البعض لمحمد أبو جبل للانتقال إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الإ أن هناك تحفظ كبير من جانب لجنة التخطيط في القلعة الحمراء على فكرة ضم أبو جبل للنادي".

وأضاف:"أبو جبل خارج حسابات النادي الأهلي في حال تدعيم مركز حراسة المرمى في الفترة القادمة ".

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