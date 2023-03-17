تفعيل مبادرة قيمنا المجتمعية الجميلة بكلية التربية بأسوان لكيان رواد المحافظات الحدودية

قام كيان رواد المحافظات الحدودية بأسوان تحت عنوان " قيمنا المجتمعية الجميلة " بعقد ندوة توعوية لهذه المبادرة وذلك داخل الحرم الجامعى لكلية التربية بجامعة أسوان.

وقد قام بإلقاء المحاضرة فضيلة الشيخ محمود مصطفى مدير إدارة الأوقاف بأسوان ونيافة القس عبدالمسيح كاهن كنيسه ماري مينا بأسوان، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية على رأسهم الدكتور عميد كلية التربية والوكلاء والعاملين بالكلية وطلاب وطالبات من الفرق المختلفة بالكلية.

قيمنا المجتمعية الجميلة

وكانت قد شهدت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان العرض المسرحى "موال البلاد والليل" الاحتفالات التى تم تنظيمها بمناسبة يوم الشهيد وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وجاء ذلك فى عماد فتحى رئيس اقليم جنوب الصعيد ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب ، ونجوى أحمد سيد مدير عام الثقافة ، ووالد الشهيد عمرو حسين السنوسى وأسرته ، وذلك على مسرح أسوان الصيفى " فوزى فوزى " ويستمر العرض حتى يوم ٢١ مارس الجارى، كما حضر العرض الكاتب الصحفى محمد نبيل صاحب فكرة مشروع " أبطال من بلدنا ".

أنشطة متنوعة

وأوضحت نجوى أحمد بأن العرض المسرحى "موال البلاد والليل" للهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الفنان هشام عطوة يأتى استمرارا لمشروع " أبطال من بلدنا" و الذى يهدف إلى تحويل قصص الأبطال التى ضمها كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب الصحفى محمد نبيل من أجل تخليد شهداء الوطن.

وأشارت مدير فرع ثقافة أسوان إلى أن العرض المسرحى يحكي سيرة الشهيد أبن مدينة دراو عمرو حسين السنوسى ، والذي استشهد في سيناء علي يد الغدر من الارهابين وتدور الأحداث من لحظة ميلاده والتحاقه بالدراسة في الأزهر وتعرضه في الصغر علي يد المتشددين الذي يريدون هدم مقام الشيخ وترسب في ذهنه كرهه لهم وعلاقته بحبيبته قمر إلي أن يستشهد.

وتابعت بأن العرض للمخرج شاذلى فرح، وتأليف أحمد أبو خنيجر، وموسيقى وألحان عبد المنعم عباس ، ومن أشعار أيمن النمر، وديكور محمد فتحى، وتنفيذ ديكور هانى محمد، مع تنفيذ ملابس شاذلى عبد الخالق، ومن إخراج موسى محمد ،وبعد ختام العرض المسرحى تم تكريم والد الشهيد السيد حسين السنوسى وسط اعجاب الحضور بالعرض.