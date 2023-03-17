ملحمة من روح التكاتف للبحث عن مفقودى غرق فلوكة بنيل أسوان.. شاهد

فى ملحمة من التكاتف وروح التعاون تشهد قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة شمال أسوان جهود حثيثة ومتواصلة تقوم بها كافة الأجهزة المعنية بالتعاون مع الأهالى للبحث عن المفقودين الـ 4 فى حادث غرق فلوكة بنهر النيل بعد إنتشال جثامين طفل وشاب من الضحايا الـ 6.

وعن تفاصيل هذه الجهود وكواليس غرق هؤلاء الشباب نستعرض عبر منصة " صدى البلد " ما يجرى من جهود بواسطة قوات الإنقاذ بمشاركة من كافة الجهات والأهالى من كل مكان سواء داخل أسوان أو خارجها.

ضحايا

فقد قال محمد عبد المتعال أحد أفراد أسر الضحايا بأن أعمال البحث لا تزال مستمرة منذ وقت وقوع الحادث حيث أن الفلوكة كان يستقلها 7 أشخاص نجى منهم واحد، وده من كرم ربنا لأنه هو اللى بلغنا بالحادث، والباقى كان ومازال يتم البحث عنهم فى مياه النيل، حيث تم إنتشال جثامين طفل وشاب حتى الآن.

وأشار بأن مجموعة الشباب كانوا في طريقهم لقضاء رحلة نيلية وكانوا صائمين، وكان يوم وقوع الحادث قد شهد رياحاً شديدة مما تسبب في انقلاب الفلوكة، وأن هؤلاء الشباب كانوا أصحاب وكانوا صايمين ورايحين يقضوا رحلة نيلية بالفلوكة، واليوم ده كان في رياح شديدة.

وأكد على تكاتف جميع القبائل من النوبة وغيرهم في مواصلة أعمال البحث عن الضحايا الـ 4، وتم انتشال جثمان طفل وشاب في اليوم الثاني من وقوع الحادث، وتم تشييع الجثامين ودفنها، ومازالت أعمال البحث جارية لمحاولة انتشال باقي الضحايا.

وفى نفس السياق تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال وجهود الضفادع البشرية بقرية بمرسى قرية أبو هور ضمن فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية بالقوات المسلحة ، وأيضاً التابعة لشرطة المسطحات والإنقاذ النهرى من أجل إنتشال جثماين 4 مفقودين متبقيين من حادث غرق الفلوكة ، والتى إستقلها 7 مواطنين للقيام بنزهة نيلية حيث تم إنقاذ واحد منهم.

جهود البحث

كما تم إنتشال جثامين إثنين أخريين حيث يأتى ذلك في إطار متابعته المستمرة لعملية إنقاذ وإنتشال جثماين المفقودين في حادث غرق الفلوكة الأمام قرية أبو هور بمركز نصر النوبة.

وقد رافق المحافظ في جولته التفقدية اللواء كرم عثمان مساعد مدير أمن أسوان ، والقيادات الأمنية والعسكرية ، بجانب النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن مركز نصر النوبة ، والنائب خالد العونى عضو مجلس الشيوخ ، بالإضافة إلى صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة والقيادات التنفيذية ، فضلاً عن قيادات ومشايخ وأهالى قريتى أبو هور والأمبركاب وقرى نصر النوبة.

وأيضاً أسر المفقودين والمتوفين والذين قدم لهم اللواء أشرف عطية واجب العزاء ، داعياً المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان ، ومتمنياً أيضاً إنتشال باقى الجثامين في أقرب وقت ممكن.

وقرر محافظ أسوان صرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأسر ضحايا الحادث ، علاوة على صرف 50 ألف جنيه لرب الأسرة ، و 25 ألف جنيه للضحايا من لأطفال.

وأشار أشرف عطية إلى أن عمليات الإنقاذ شهدت مشاركه الدفعة الثانيه من الضفاد البشرية التابعة للقوات البحرية بإجمالى 20 غواص مدعمين بالمعدات و أحدث أجهزة بحرية و شاشات مائية ذات تكنولوجيا متطور للبحث في الأعماق عن غرقي حادث أبو هور ، وذلك بعد مشاركة الدفعة الثانية يوم الأحد الماضى.

مثمناً الإستجابة السريعة من القوات المسلحة والمشاركة الحيوية للقوات البحرية جنباً إلى جنب قوات الإنقاذ النهرى التابعة للشرطة بإجمالى ٦ غواصين بإشراف من مديرية أمن أسوان ، وأيضاً المتطوعين من الغطاسين لشباب النوبة ، بالإضافة إلى مسئولى الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة ،ومديرية التضامن الإجتماعى لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا .

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